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 DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ

DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ
ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

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 Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой

Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой
Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

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10:28   19 Января 2020
Весь мир

Эксперты назвали самые популярные лечебные курорты в России

Эксперты назвали самые популярные лечебные курорты в России

Эксперты НИИ реабилитации и курортологии выяснили, что самые популярные отечественные лечебные курорты находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом пишет RT в воскресенье, 19 января.

Сами распространенными курортами в Краснодарском крае оказались Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Ейск, а также места возле Геленджика и Туапсе. По мнению специалистов, в Ставропольском крае популярны Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Кавказские Минводы.

Россияне предпочитают отдыхать в Крыму в Евпатории, Саки, Феодосии. Также популярен южный берег Крыма

Эксперты выяснили, что в минувшем году в российских санаториях и курортах отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе полтора миллиона детей.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #курорт

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