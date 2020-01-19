Эксперты назвали самые популярные лечебные курорты в России

Эксперты НИИ реабилитации и курортологии выяснили, что самые популярные отечественные лечебные курорты находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом пишет RT в воскресенье, 19 января.

Сами распространенными курортами в Краснодарском крае оказались Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Ейск, а также места возле Геленджика и Туапсе. По мнению специалистов, в Ставропольском крае популярны Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Кавказские Минводы.

Россияне предпочитают отдыхать в Крыму в Евпатории, Саки, Феодосии. Также популярен южный берег Крыма

Эксперты выяснили, что в минувшем году в российских санаториях и курортах отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе полтора миллиона детей.