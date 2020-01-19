Глава Японии считает, что альянс страны с США «защищает мир»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что договор о безопасности между Японией и США «гарантирует процветание» во всем мире.

«Японско-американский договор о безопасности — это нерушимая основа. Основа, которая защищает мир и гарантирует процветание во всем мире», — цитирует Абэ японское агентство Kyodo.

Договор, гарантирующий безопасность и взаимное сотрудничество, был подписан Штатами и Японией в январе 1960 года. Соглашение регулирует присутствие американских военных на японских территориях и расценивает военную агрессию обеих сторон против друг друга как угрозу национальной безопасности. Абэ называл японско-американский альянс «основой внешней политики и безопасности Японии».

Напомним, ранее японский премьер-министр отмечал необходимость укреплять сотрудничество с Россией, КНР и Южной Кореей. Такое заявление было сделано на фоне напряженной обстановки в сфере безопасности в восточной Азии, как отметил сам Абэ.