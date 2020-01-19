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 DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ

DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ
ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

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 Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой

Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой
Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

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10:19   19 Января 2020
Весь мир

Глава Японии считает, что альянс страны с США «защищает мир»

Глава Японии считает, что альянс страны с США «защищает мир»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что договор о безопасности между Японией и США «гарантирует процветание» во всем мире.

«Японско-американский договор о безопасности — это нерушимая основа. Основа, которая защищает мир и гарантирует процветание во всем мире», — цитирует Абэ японское агентство Kyodo.

Договор, гарантирующий безопасность и взаимное сотрудничество, был подписан Штатами и Японией в январе 1960 года. Соглашение регулирует присутствие американских военных на японских территориях и расценивает военную агрессию обеих сторон против друг друга как угрозу национальной безопасности. Абэ называл японско-американский альянс «основой внешней политики и безопасности Японии».

Напомним, ранее японский премьер-министр отмечал необходимость укреплять сотрудничество с Россией, КНР и Южной Кореей. Такое заявление было сделано на фоне напряженной обстановки в сфере безопасности в восточной Азии, как отметил сам Абэ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#япония #политика #новости #общество #весь мир

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