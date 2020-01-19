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10:07   19 Января 2020
Ближнее зарубежье

Тимошенко считает, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны

Тимошенко считает, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны

Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны. Об этом она заявила в ходе интервью телеканалу ZIK.

По словам Тимошенко, главная задача для нее самой сейчас — донести до каждого украинца информацию о том, что начался процесс ликвидации Украины. Она отметила, что готова объяснять на конкретных фактах и цифрах.

«Если мы с этой информацией не дойдем до каждого гражданина страны, то потеряем время и его потом не наверстаем», — заявила Юлия Тимошенко.

Тимошенко считает, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны

Лидер «Батькивщины» считает, что после обретения независимости Украина попала под внешнее «кураторство» и утратила свою «субъектность» в мировой политике, а также стала объектом, который «используют все так, как хотят». Тимошенко уверена, что Украина заменила независимость советами извне.

Кроме того, Тимошенко заявила, что власти страны могут окончательно лишить страну собственности и ресурсов, если не покончат с текущим положением дел и не сделают определенные выводы из сложившейся ситуации.

В ноябре украинские депутаты приняли закон, по которому с октября 2020 года в стране отменятся мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #тимошенко

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