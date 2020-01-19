Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны. Об этом она заявила в ходе интервью телеканалу ZIK.

По словам Тимошенко, главная задача для нее самой сейчас — донести до каждого украинца информацию о том, что начался процесс ликвидации Украины. Она отметила, что готова объяснять на конкретных фактах и цифрах.

«Если мы с этой информацией не дойдем до каждого гражданина страны, то потеряем время и его потом не наверстаем», — заявила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» считает, что после обретения независимости Украина попала под внешнее «кураторство» и утратила свою «субъектность» в мировой политике, а также стала объектом, который «используют все так, как хотят». Тимошенко уверена, что Украина заменила независимость советами извне.

Кроме того, Тимошенко заявила, что власти страны могут окончательно лишить страну собственности и ресурсов, если не покончат с текущим положением дел и не сделают определенные выводы из сложившейся ситуации.

В ноябре украинские депутаты приняли закон, по которому с октября 2020 года в стране отменятся мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.