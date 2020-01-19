Советника Трампа по России отстранили от работы, пишут СМИ

Издание Axios сообщает, что один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик отстранен от работы. Это связано с открытым против него расследованием, передает СМИ со ссылкой на собственные источники.

Axios сообщает, что расследование связано с вопросами безопасности, но других подробностей пока не приводится.

Известно, что Пик должен был поехать с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе, который состоится на предстоящей неделе, но теперь поездка под вопросом. Ни президент Соединенных Штатов, ни сам Эндрю Пик ситуацию не комментируют.

Должность старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности при Белом доме Эндрю Пик занял в ноябре 2019 года, до этого в течение двух лет трудился на посту заместителя помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.

Ранее СМИ сообщали, что в Давос Трамп приедет вместе со своей дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Кроме того, членами делегации на форуме станут глава Минфина США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в юбилейный, 50-й раз. Он стартует 21 января и продлится четыре дня.