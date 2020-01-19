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9:42   19 Января 2020
Весь мир

Советника Трампа по России отстранили от работы, пишут СМИ

Советника Трампа по России отстранили от работы, пишут СМИ

Издание Axios сообщает, что один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик отстранен от работы. Это связано с открытым против него расследованием, передает СМИ со ссылкой на собственные источники.

Axios сообщает, что расследование связано с вопросами безопасности, но других подробностей пока не приводится.

Известно, что Пик должен был поехать с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе, который состоится на предстоящей неделе, но теперь поездка под вопросом. Ни президент Соединенных Штатов, ни сам Эндрю Пик ситуацию не комментируют.

Советника Трампа по России отстранили от работы, пишут СМИ

Должность старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности при Белом доме Эндрю Пик занял в ноябре 2019 года, до этого в течение двух лет трудился на посту заместителя помощника госсекретаря и занимался Ираком и Ираном.

Ранее СМИ сообщали, что в Давос Трамп приедет вместе со своей дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером. Кроме того, членами делегации на форуме станут глава Минфина США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в юбилейный, 50-й раз. Он стартует 21 января и продлится четыре дня.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир

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