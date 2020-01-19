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9:23   19 Января 2020
Весь мир

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд

Боец Конор Макгрегор из Ирландии победил своего американского соперника Дональда Серроне в главном бою турнира UFC 246 за 40 секунд. Бой состоялся в Лас-Вегасе.

Буквально на первых секундах Макгрегор разбил оппоненту нос, ударив плечом, после небольшой атаки Серроне упал, а Макгрегор обрушил на него серию ударов, в основном по голове. Американец пытался продолжить бой, поднявшись на ноги, но ирландец не дал ему этого сделать. Через 40 секунд после начала арбитр остановил бой и присудил победу Макгрегору техническим нокаутом.

Победа ирландского бойца стала первой за три с лишним года. Предыдущий раз Макгрегор выигрывал в ноябре 2016 года в бою против Эдди Альвареса. Перерыв между последним боем Макгрегора и состоявшимся поединком в Лас-Вегасе составил 15 месяцев, тогда он проиграл российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову.

Победа над Дональдом Серроне позволит получить Макгрегору три миллиона долларов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#спорт #общество #весь мир #ufc #макгрегор

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