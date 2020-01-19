Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд

Боец Конор Макгрегор из Ирландии победил своего американского соперника Дональда Серроне в главном бою турнира UFC 246 за 40 секунд. Бой состоялся в Лас-Вегасе.

Буквально на первых секундах Макгрегор разбил оппоненту нос, ударив плечом, после небольшой атаки Серроне упал, а Макгрегор обрушил на него серию ударов, в основном по голове. Американец пытался продолжить бой, поднявшись на ноги, но ирландец не дал ему этого сделать. Через 40 секунд после начала арбитр остановил бой и присудил победу Макгрегору техническим нокаутом.

Победа ирландского бойца стала первой за три с лишним года. Предыдущий раз Макгрегор выигрывал в ноябре 2016 года в бою против Эдди Альвареса. Перерыв между последним боем Макгрегора и состоявшимся поединком в Лас-Вегасе составил 15 месяцев, тогда он проиграл российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову.

Победа над Дональдом Серроне позволит получить Макгрегору три миллиона долларов.