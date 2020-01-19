Алжирский лидер примет участие в международной конференции по Ливии 19 января

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федоров уверен, что США выступят против конституционных поправок в России

Федоров уверен, что США выступят против конституционных поправок в России

 DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ

DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ
ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

 Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой

Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой
Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

 Германия допустила ошибку, не пригласив Салеха на переговоры по Ливии, считает Кошкин

Германия допустила ошибку, не пригласив Салеха на переговоры по Ливии, считает Кошкин
Федоров уверен, что США выступят против конституционных поправок в России

Федоров уверен, что США выступят против конституционных поправок в России

 DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ

DW распускает слухи о «цензуре» на фоне инициативы о «бесплатном интернете» в РФ
ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

ФАН рассказал об этапах ливийского кризиса в преддверии конференции в Берлине

 Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой

Украинский таксист выложил в Сеть видео, где заставляет пассажира умываться зеленкой
Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

Джаралла считает поддержку ПНС Западом главным этапом кризиса в Ливии

 Германия допустила ошибку, не пригласив Салеха на переговоры по Ливии, считает Кошкин

Германия допустила ошибку, не пригласив Салеха на переговоры по Ливии, считает Кошкин
9:06   19 Января 2020
Весь мир

Алжирский лидер примет участие в международной конференции по Ливии 19 января

Алжирский лидер примет участие в международной конференции по Ливии 19 января

Алжирский лидер Абд аль-Маджид Теббун примет участие в международной конференции по Ливии 19 января.

Встреча состоится в Берлине. Ее организовала Германия при сотрудничестве России. Идея проведения саммита по вопросу ливийского урегулирования принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая выступила с таким предложением в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее по инициативе России лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж впервые договорились встретиться за столом переговоров. Встреча состоялась 13 января в Москве. Однако Хафтар покинул Россию, не подписав соглашения, так как в последний момент стало известно об отказе Сарраджа от переговоров.

Подписание документа отложили, но сейчас режим прекращения огня в Ливии действует по-прежнему.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #весь мир #алжир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...