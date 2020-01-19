Алжирский лидер примет участие в международной конференции по Ливии 19 января

Алжирский лидер Абд аль-Маджид Теббун примет участие в международной конференции по Ливии 19 января.

Встреча состоится в Берлине. Ее организовала Германия при сотрудничестве России. Идея проведения саммита по вопросу ливийского урегулирования принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая выступила с таким предложением в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее по инициативе России лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж впервые договорились встретиться за столом переговоров. Встреча состоялась 13 января в Москве. Однако Хафтар покинул Россию, не подписав соглашения, так как в последний момент стало известно об отказе Сарраджа от переговоров.

Подписание документа отложили, но сейчас режим прекращения огня в Ливии действует по-прежнему.