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Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

 Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

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Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

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21:06   18 Января 2020
Россия

Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что президент РФ Владимир Путин «сделал все», чтобы с Россией считались другие страны.

Володин отметил и конкурентоспособность страны и ее достойное развитие за время президентства Путина.

«Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире и которая фактически была порабощена и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала», — заявил журналистам Володин, цитируют РИА Новости.

Сегодня американский журналист Артур Эванс поделился мнением о послании российского президента, в котором много говорилось о демографии страны, проблемах и достижениях. Корреспондент заявил, что слова российского лидера найдут отклик не только в стране, но и за пределами России, а также «будет долго звучать в сердцах и умах россиян».

Ранее утвержденный кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с Володиным перед общением с парламентскими фракциями 16 января.

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Автор: Тимофей Булочкин
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