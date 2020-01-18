Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что президент РФ Владимир Путин «сделал все», чтобы с Россией считались другие страны.

Володин отметил и конкурентоспособность страны и ее достойное развитие за время президентства Путина.

«Посмотрите, что смог сделать Путин, собрав страну, и от страны-изгоя, с которой никто не считался в мире и которая фактически была порабощена и советниками, и фондами? И какая роль нам отводилась? Тем, кто в стране жил. Он сделал всё, чтобы со страной не только считались, но чтобы страна по развитию, по всем параметрам конкурировала», — заявил журналистам Володин, цитируют РИА Новости.

Сегодня американский журналист Артур Эванс поделился мнением о послании российского президента, в котором много говорилось о демографии страны, проблемах и достижениях. Корреспондент заявил, что слова российского лидера найдут отклик не только в стране, но и за пределами России, а также «будет долго звучать в сердцах и умах россиян».

Ранее утвержденный кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с Володиным перед общением с парламентскими фракциями 16 января.