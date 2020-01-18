Сирийские радикалы открыли огонь из ракетных установок по позициям САА в Идлибе и Алеппо

Сирийские радикалы открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской арабской армии (САА) в Идлибе и Алеппо, сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Мазрук.

По информации Минобороны РФ, САА накануне оттеснила радикалов к исходным позициям к поселку Караси в сирийском городе Алеппо, после чего 50 террористов атаковали позиции армии у поселка Абтин. После того, как радикалы открыли огонь из артиллерийских установок, сирийская армия была вынуждена отступить, при этом семь человек погибли и 23 были ранены. Нанеся удар с помощью беспилотника, радикалам удалось ранить четырех военнослужащих и убить двоих в западной части Алеппо. У поселка Хара, где военнослужащие подбили из ПТУР джихад-мобиль, направленный к их позициям, радикалы предприняли еще одну попытку нападения.

Военные аналитики считают, что последней попыткой нападения на юге Алеппо, радикалы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» пытались спровоцировать новый виток эскалации, чтобы мобилизовать боевиков в Идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам.

В то же время подконтрольные террористам медиаресурсы сообщают, что несколько сирийских солдат погибли от ракетного удара по позициям сирийской армии на фронте в Идлибе. Радикалы также нанесли удары из ракетных установок по укреплениям армии в районе поселка Ат-Тах. Несколько военнослужащих погибли от ракетного удара по автомобилю САА у гуманитарного коридора у поселка Абу-Духур. После этого самолеты ВВС Сирии нанесли точечный удар с воздуха по огневым точкам радикалов в районе поселения Хан-ас-Субуль.

Ранее правительственные силы были вынуждены отразить массивное наступление террористов, открыв огонь по оборонительным сооружениям радикалов у поселков Мукка, Ат-Тах, Хирбет-Бабулин, Тель-Манас и Джарджаназ. САА удалось восстановить свои позиции после того, как 60 радикалов атаковали их в районе поселков Гадфа и Абу-Джариф.

Ранее ФАН сообщало, что террористы в Сирии активизировались из-за недавнего провала США в Иране. Вашингтон вооружает сирийских террористов «до зубов», чтобы удержать влияние в регионе.

Террористы в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения огня и продолжают попытки наступлений на позиции правительственных войск. При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе.