Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что прекращение военных действий на территории Ливии – это заслуга исключительно России.

Эксперт обратил внимание на то, что прогресс в урегулировании ливийского кризиса отмечают и стороны конфликта. Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Аль-Мисмари сообщил, что армия Ливии не поддается на провокации террористов ПНС и продолжает соблюдать режим прекращения огня, так как «ценит усилия друзей» по установлению мира. Он также отметил, что к боевикам ПНС продолжают прибывать сирийские радикалы и турецкие офицеры. Более того, по словам Аль-Мисмари, Турция развернула системы ПВО в аэропорту «Митига» в Триполи.

Участие другого государства во внутреннем конфликте Ливии Баранец называет фактором, серьезно усложняющим обстановку.

«Вместо того, чтобы играть миротворческую роль, Эрдоган подливает керосина в костер ливийской гражданской войны», – заявил эксперт.

Ранее по инициативе России лидер ЛНА Халифа Хафтар и глава так называемого ПНС Файез Саррадж впервые договорились встретиться за столом переговоров. Встреча прошла 13 января в Москве. Однако Хафтар покинул столицу, не подписав соглашения, так как в последний момент стало известно об отказе Сарраджа от переговоров. Подписание документа отложили, но тем не менее режим тишины в Ливии продолжает действовать.

Следующим этапом в процессе урегулирования конфликта в Ливии станет берлинская международная конференция. Она состоится 19 января. Встреча организована Германией при сотрудничестве России. Идею провести саммит по ливийскому вопросу канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным.