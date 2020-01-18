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20:14   18 Января 2020
Весь мир

Трамп признался, что поминутно следил за убийством Сулеймани на расстоянии

Трамп признался, что поминутно следил за убийством Сулеймани на расстоянии

Президент США Дональд Трамп признался, что поминутно следил за военной операцией США по устранению командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Ираке. Об этом он рассказал на закрытой встрече со спонсорами республиканской партии в резиденции главы государства Мар-а-Лаго.

Согласно публикации телекомпании Си-эн-эн со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись данной встречи, Трамп подробно рассказал, как дистанционно наблюдал за встречей Сулеймани с заместителем главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом, который тоже погиб от ракетного удара США. По информации Си-эн-эн, в разговоре Трамп ошибочно причислил Мухандиса к шиитской партии «Хезболлах», бойцы которой сражались против террористического бандформирования «Исламскаой государство» (организация запрещена в РФ).

Трамп охарактеризовал операцию Пентагона как «убрать двух по цене одного». Трамп слушал переговоры военных и слышал, как они считали время до убийства генерала: «осталось жить две минуты и 11 секунд», затем – одна минута, затем – 30 секунд.

Глава Минюста США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 13 января, назвал операцию по устранению Сулеймани легитимной с юридической точки зрения. В свою очередь, в Верховном суде Ирана заявили, что Тегеран намерен преследовать президента США в судебном порядке за убийство генерала.

3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате чего умер Сулеймани. Мировое сообщество осудило безрассудный шаг США, предпринятый без ведома Конгресса и НАТО.

В ответ на убийство Сулеймани, Иран нанес ракетные удары по базам США. Трамп отреагировал на это сообщением в Twitter «У нас все хорошо! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» и не признавал, что американские солдаты пострадали. Иран вышел из ядерной сделки и пригрозил США военным ударом. Кроме того, республика потребовала, чтобы США покинули Ближний Восток, однако США цинично торгуются и требуют, чтобы Тегеран оплатил стоимость американских военных баз и аэродромов.

8 января военные Ирана по ошибке сбили пассажирский самолет Украины. Тегеран взял на вину на себя признавшись, что из-за убийства Сулеймани Иран находился в повышенной боевой готовности. Мировое сообщество осудило США за нагнетание обстановки в регионе.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#иран #ирак #трамп #сулеймани

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