Трамп признался, что поминутно следил за убийством Сулеймани на расстоянии

Президент США Дональд Трамп признался, что поминутно следил за военной операцией США по устранению командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Ираке. Об этом он рассказал на закрытой встрече со спонсорами республиканской партии в резиденции главы государства Мар-а-Лаго.

Согласно публикации телекомпании Си-эн-эн со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись данной встречи, Трамп подробно рассказал, как дистанционно наблюдал за встречей Сулеймани с заместителем главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом, который тоже погиб от ракетного удара США. По информации Си-эн-эн, в разговоре Трамп ошибочно причислил Мухандиса к шиитской партии «Хезболлах», бойцы которой сражались против террористического бандформирования «Исламскаой государство» (организация запрещена в РФ).

Трамп охарактеризовал операцию Пентагона как «убрать двух по цене одного». Трамп слушал переговоры военных и слышал, как они считали время до убийства генерала: «осталось жить две минуты и 11 секунд», затем – одна минута, затем – 30 секунд.

Глава Минюста США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 13 января, назвал операцию по устранению Сулеймани легитимной с юридической точки зрения. В свою очередь, в Верховном суде Ирана заявили, что Тегеран намерен преследовать президента США в судебном порядке за убийство генерала.

3 января военные США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате чего умер Сулеймани. Мировое сообщество осудило безрассудный шаг США, предпринятый без ведома Конгресса и НАТО.

В ответ на убийство Сулеймани, Иран нанес ракетные удары по базам США. Трамп отреагировал на это сообщением в Twitter «У нас все хорошо! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» и не признавал, что американские солдаты пострадали. Иран вышел из ядерной сделки и пригрозил США военным ударом. Кроме того, республика потребовала, чтобы США покинули Ближний Восток, однако США цинично торгуются и требуют, чтобы Тегеран оплатил стоимость американских военных баз и аэродромов.

8 января военные Ирана по ошибке сбили пассажирский самолет Украины. Тегеран взял на вину на себя признавшись, что из-за убийства Сулеймани Иран находился в повышенной боевой готовности. Мировое сообщество осудило США за нагнетание обстановки в регионе.