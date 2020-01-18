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19:36   18 Января 2020
Россия

Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

Россияне в этом году много шутили о том, что из-за такой теплой зимы птицы могли и не улетать в теплые страны. Но никто не ожидал, что на улицах города Павловска можно встретить прилетевшего из жаркой Африки страуса. Горожане засняли гостя на видео.

«Ничего необычного. Просто страус разгуливающий по Павловску», – написали горожане в паблике Вконтакте «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Откуда взялся страус на улице Павловска – пока неизвестно. Горожане предположили, что страус сбежал с фермы или частного двора.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #птицы #павловск

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