Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться

Глава МИД Германии Хайко Маас надеется на урегулирование ситуации в Ливии по итогам конференции, запланированной в Берлине на 19 января.

«Саррадж и Хафтар будут присутствовать в Берлине… Они могут, с моей точки зрения, друг за другом изложить свои представления. Но они — часть конференции. Я надеюсь, что оба воспользуются ситуацией, чтобы снова взять в ливийские руки будущее Ливии», — сообщил Маас, цитируют РИА Новости.

Ранее Германия заявила о проведении конференции по ситуации в Ливии: приглашены представители РФ, Турции, Египта, США, ЕС и ООН. Глава так называемого Правительства национального единства (ПНС) Файез Саррадж примет участие в конференции, согласился приехать и лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Основную миротворческую миссию в Ливии выполняет Россия: 13 января в Москве по инициативе РФ стороны ПНС и ЛНА сели за стол переговоров. Ранее президенты Путин и Эрдоган призвали стороны прекратить огонь, что и было сделано 12 января — до вмешательства России в конфликт никаких подвижек к мирному урегулированию ситуации не было.