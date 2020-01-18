Минобороны заявило об ответственности террористов за ситуацию в Сирии

Ответственность за обострение ситуации в САР несут террористы запрещенной в РФ бывшей «Джебхат ан-Нусры»*, состоящие ныне в террористической группировке «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В пятницу позиции Сирийской арабской армии были атакованы недалеко от населенного пункта Абу-Джреф. Нападавшие боевики отступили, но на следующий день огонь возобновился.

«Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка ХТШ*, численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, цитируют РИА Новости.

По словам генерала, целью атаки боевиков была дестабилизация обстановки в стране.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии не выпускают мирных жителей из Идлиба, запрещая использовать гуманитарные коридоры.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.