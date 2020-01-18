Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

 Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео
Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

 Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году
Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

 Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться

Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться
Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

 Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео
Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

 Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году
Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

 Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться

Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться
19:52   18 Января 2020
Весь мир

Минобороны заявило об ответственности террористов за ситуацию в Сирии

Минобороны заявило об ответственности террористов за ситуацию в Сирии

Ответственность за обострение ситуации в САР несут террористы запрещенной в РФ бывшей «Джебхат ан-Нусры»*, состоящие ныне в террористической группировке «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В пятницу позиции Сирийской арабской армии были атакованы недалеко от населенного пункта Абу-Джреф. Нападавшие боевики отступили, но на следующий день огонь возобновился.

«Основную ответственность за обострение ситуации несет террористическая группировка ХТШ*, численность которой на территории идлибской зоны деэскалации без учета иностранных наемников составляет не менее 20 тысяч боевиков», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, цитируют РИА Новости.

По словам генерала, целью атаки боевиков была дестабилизация обстановки в стране.

Минобороны заявило об ответственности террористов за ситуацию в Сирии

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии не выпускают мирных жителей из Идлиба, запрещая использовать гуманитарные коридоры.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #политика #террористы #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...