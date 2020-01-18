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19:26   18 Января 2020
Весь мир

Военный эксперт считает, что Трамп не продумал последствия перед убийством Сулеймани

Военный эксперт считает, что Трамп не продумал последствия перед убийством Сулеймани

Президент США Дональд Трамп мог отдать приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани с целью укрепления своего политического авторитета перед предстоящими выборами в Штатах. Такую точку зрения высказал старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино.

Эксперт подчеркнул, что Трамп принял такое решение, не продумав потенциальные последствия. А последствий может быть много, и не все они приятны для Вашингтона, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Юрий Коротченко в интервью «Nation News».

«Больше никто не хочет тут видеть военные базы США. У всех появилось реальное ощущение угрозы. После демонстрации операции по устранению Сулеймани лидерам суверенных государств стало совершено очевидно, что точно такая же операция может быть проведена в любой другой стране, чья внешняя политика не устраивает Вашингтон», — считает Коротченко.

По словам эксперта, многие государства после событий в Багдаде начали закупку современных зенитно-ракетных комплексов у России. За этим фактом стоит желание стран обезопасить себя от американских беспилотников и крылатых ракет. А это означает, что США начинают, ко всему прочему, терять рынок вооружения. Коротченко приводит в пример Ирак, который уже заявил о готовности провести с Россией переговоры в оперативном формате о закупке комплексов С-400.

Военный эксперт считает, что Трамп не продумал последствия перед убийством Сулеймани

Комплексы ПВО, которые ищут многие страны в настоящий момент, должны обладать стопроцентной вероятностью поражения целей. И Россия может предложить миру такие технологии, заявил Коротченко.

«Если же у страны есть ресурсы, то она может купить у РФ зенитно-ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и таким образом создать абсолютно непроницаемую эшелонированную систему ПВО, дистанцироваться от США и обрести реальный суверенитет. Вашингтон чувствует, что у него уходит почва из-под ног и уже начал угрожать Ираку», — отметил эксперт.

Военный эксперт считает, что Трамп не продумал последствия перед убийством Сулеймани

По мнению Коротченко, США не хочет уходить с Ближнего Востока, но такие страны, как Иран и Ирак могут заставить весь американский контингент покинуть регион. Все зависит от того, какой следующий ход предпримет Иран.

«Вашингтон заявил о намерениях ввести санкции в случае покупки Багдадом российских систем ПВО. Но уже есть пример Турции, которой как ни угрожали, ничего не добились. Так что многое будет зависеть от того, как Ирак отыграет эту партию», — заключил эксперт.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа силы США убили иранского генерала Касема Сулеймани 3 января этого года. Сулеймани не предъявлялись никакие обвинения, дело не подавалось в Международный суд. США просто в один момент решили убить человека из-за того, что он стал неугоден Трампу.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #иран #ирак #ближний восток #с-400 #сулеймани

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