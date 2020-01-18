Военный эксперт считает, что Трамп не продумал последствия перед убийством Сулеймани

Президент США Дональд Трамп мог отдать приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани с целью укрепления своего политического авторитета перед предстоящими выборами в Штатах. Такую точку зрения высказал старший советник Женевского центра политики безопасности Марк Фино.

Эксперт подчеркнул, что Трамп принял такое решение, не продумав потенциальные последствия. А последствий может быть много, и не все они приятны для Вашингтона, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Юрий Коротченко в интервью «Nation News».

«Больше никто не хочет тут видеть военные базы США. У всех появилось реальное ощущение угрозы. После демонстрации операции по устранению Сулеймани лидерам суверенных государств стало совершено очевидно, что точно такая же операция может быть проведена в любой другой стране, чья внешняя политика не устраивает Вашингтон», — считает Коротченко.

По словам эксперта, многие государства после событий в Багдаде начали закупку современных зенитно-ракетных комплексов у России. За этим фактом стоит желание стран обезопасить себя от американских беспилотников и крылатых ракет. А это означает, что США начинают, ко всему прочему, терять рынок вооружения. Коротченко приводит в пример Ирак, который уже заявил о готовности провести с Россией переговоры в оперативном формате о закупке комплексов С-400.

Комплексы ПВО, которые ищут многие страны в настоящий момент, должны обладать стопроцентной вероятностью поражения целей. И Россия может предложить миру такие технологии, заявил Коротченко.

«Если же у страны есть ресурсы, то она может купить у РФ зенитно-ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и таким образом создать абсолютно непроницаемую эшелонированную систему ПВО, дистанцироваться от США и обрести реальный суверенитет. Вашингтон чувствует, что у него уходит почва из-под ног и уже начал угрожать Ираку», — отметил эксперт.

По мнению Коротченко, США не хочет уходить с Ближнего Востока, но такие страны, как Иран и Ирак могут заставить весь американский контингент покинуть регион. Все зависит от того, какой следующий ход предпримет Иран.

«Вашингтон заявил о намерениях ввести санкции в случае покупки Багдадом российских систем ПВО. Но уже есть пример Турции, которой как ни угрожали, ничего не добились. Так что многое будет зависеть от того, как Ирак отыграет эту партию», — заключил эксперт.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как по личному приказу президента США Дональда Трампа силы США убили иранского генерала Касема Сулеймани 3 января этого года. Сулеймани не предъявлялись никакие обвинения, дело не подавалось в Международный суд. США просто в один момент решили убить человека из-за того, что он стал неугоден Трампу.