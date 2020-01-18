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19:16   18 Января 2020
Весь мир

Ливийская нефтяная компания остановила отгрузку нефти и объявила чрезвычайное положение

Ливийская нефтяная компания остановила отгрузку нефти и объявила чрезвычайное положение

Ливийская нефтяная корпорация остановила отгрузки нефти в пяти портах и объявила чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра», – говорится в заявлении.

Сообщается, решение остановить отгрузку принял лава управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковник Али Джийляни из штаба командования Сирта по распоряжению главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как сообщили в компании, это приведет к потерям в добыче сырой нефти в размере 800 тысяч баррелей и 55 миллионов долларов в день.

13 января в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. 19 января конференция по Ливии пройдет в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.

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Автор: Алина Бранцевич
#нефть #ливия #хафтар

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