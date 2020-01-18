Порядок на крещенских купаниях в Москве будут охранять 2 тысячи росгвардейцев

Безопасность во время крещенских купаний в Москве будут обеспечивать более двух тысяч военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Москве.

«На территории столичного региона более 2 тыс. сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащих столичного соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность в ходе проведения мероприятий в Крещение Господне, в которых примут участие свыше 400 тыс. граждан», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии будут дежурить не только у мест крещенских купаний, но и в районе соборов, храмов и церквей. В местах проведения мероприятий будут проходить патрулирования сотрудниками правопорядка.