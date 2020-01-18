Беглов обратился к петербуржцам в годовщину прорыва блокадного Петербурга и пожелал мира

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился ко всем горожанам в День прорыва блокады Ленинграда и напомнил, как отважно горожане защищали свой город, несмотря на нечеловеческие условия.

«Прорыв подарил всей стране надежду на победу над врагом. Ленинградцы не дали слабины и выжили в нечеловеческих условиях, став символом смелости и мужества. Это наша история, часть нас самих, рождающая гордость за великий город и горожан. То, что руководит нами в наших делах», — написал Беглов на своей странице ВКонтакте.

Глава Петербурга напомнил, как пять тысяч человек – геодезисты, железнодорожники, военные работали круглосуточно и за 17 дней под обстрелами и бомбардировками построили дорогу, которая открыла путь к Большой земле.

Беглов пожелал всем мира и крепкого здоровья.

Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, была прорвана в результате операции «Искра» на Невском пяточке 18 января 1943 года. И только еще через год - 27 января 1944 года - была снята полностью. Город выжил проведя в цепком кольце фашистов 872 дня.