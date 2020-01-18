Малькевич уверен, что деятельность ПНС Ливии губительна для страны

Действия так называемого Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем губительна для Ливии, уверен член ОП РФ Александр Малькевич.

Малькевич заявил в интервью изданию ПолитЭксперт, что мировое сообщество должно поставить вопрос об ответе Сарраджа за свои действия в Ливии, а также за бездействие и попустительство, которое происходит в стране.

«Деятельность Файеза Сарраджа и возглавляемого им так называемого Правительства национального согласия губительна для Ливии, что очевидно для всех, кто всерьез занимается изучением ситуации в данной стране. Это понятно», — считает журналист.

При этом роль командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара в регионе, напротив, сугубо позитивна. Малькевич уверен, что тот выполняет стабилизирующую функцию в стране. «То есть он пытается очистить Ливию от террористов и от всего этого бандитизма, который заполонил страну», — отметил эксперт.

«Нужно понимать, что существуют страны, силы в мире, которым выгодно подобное положение дел, и пока Саррадж и так называемое «официальное правительство» еще как бы легитимны в их глазах, можно успеть допилить какие-либо ресурсы. Саррадж, безусловно, не имеет права участвовать в переговорах», — заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Малькевич.

Напомним, переговоры по ситуации в Ливии, организованные по инициативе российской стороны, состоятся 19 января в Берлине. Благодаря миротворческим действиям РФ с 12 января в Ливии действует режим прекращения огня после переговоров, прошедших в Москве.