Сирийские боевики запрещают мирным жителям покидать Идлиб

После нескольких дней работы гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из провинции Идлиб, джихадисты вновь перестали выпускать людей. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По информации агентства, боевики запрещают местным жителям покидать территорию и угрожают физической расправой тем, кто не подчинится. Подобные действия предпринимаются для того, чтобы прикрываться мирным населением, словно «живым щитом».

Ранее эксперт по ближнему Востоку Маис Курбанов отмечал, что сирийские террористы тесно связаны с Соединенными Штатами. Атаки боевиков усилились как раз на фоне американо-иранского конфликта, после того, как в Багдаде по личному приказу президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран ответил Вашингтону ракетными ударами, а тот, в свою очередь, действует в связке с джихадистами Сирии.

Несмотря на действующий режим прекращения огня, в Идлибской зоне 17 января террористы предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск. Об этом ранее сообщал корреспондент Федерального агентства новостей. В регионе имеют место целенаправленные действия командования радикальных формирований по срыву введенного в соответствии с российско-турецкими договоренностями режима прекращения огня.

Руководство джихадистов рассчитывает на поддержку Запада. Вмешательство США показывает нежелание Вашингтона решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе.

Информационное агентство SANA сообщает, что радикалы продолжают обстреливать дороги к гуманитарным «коридорам». Обстрелы продолжаются у поселений Аль-Хадра, Абу-Духур и Хубейт. Мирные жители не могут из-за этого покинуть зону боевых действий.