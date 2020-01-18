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18:42   18 Января 2020
Россия

Мединский заявил, что РФ не рассматривает вопрос о возвращении культурных ценностей Польше

Мединский заявил, что РФ не рассматривает вопрос о возвращении культурных ценностей Польше

Вопроса о возвращении культурных ценностей у России не существует. Указанные Польской стороной предметы искусства являются достоянием России. Так ответил и.о. главы Минкульта Владимир Мединский на обвинения Польши о реквизиции Россией картин.

«Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — сказал Мединский.

Ранее в МИД Польши обвинили РФ в том, что «в результате деятельности СССР пострадала польская культура». Польское ведомство опубликовало список с рядом картин, которые требует у России вернуть.

И.о. министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».

В последнее время Польская сторона все чаще выступают с обвинениями в адрес РФ и СССР. Польские власти пытаются преуменьшить вклад советских солдат в победе над фашистской Германией. Ранее Варшава заявила, что не будет отмечать 75-летие со Дня Победы.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #польша #варшава #мединский

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