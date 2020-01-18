Американский врач раскрыл рецепт долголетия

Рецепт долголетия и крепкого здоровья раскрыл основатель Института трансформативной медицины им. Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус. Врач рассказал, что нужно делать для сохранения хорошего самочувствия.

«Не курите, ешьте только натуральную еду, выбросьте витамины и добавки, ограничьтесь аспирином, не забывайте про прививки, в том числе от гриппа. И что важно! Не оставайтесь в одиночестве, а за ужином выпивайте бокал хорошего вина», — заявил Агус.

Агус отметил, что очень важно организовать себе спокойное и тихое спальное место, а также приучать организм к режиму дня. За два часа до сна врач рекомендовал прекращать работу, чтобы не перетруждать мозг.

Помимо нагрузки тела в спортзале, человек также должен постоянно нагружать свой мозг, подчеркнул Агус.