Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

 Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео
Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

 Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году
Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

 Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться

Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться
Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

Володин заявил, что мир стал считаться с Россией благодаря Путину

 Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео

Гуляющего по улицам Павловска страуса засняли на видео
Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

 Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году
Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

Баранец заявил, что РФ выступила как единственный миротворец в Ливии

 Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться

Глава МИД ФРГ надеется, что Саррадж и Хафтар смогут договориться
18:22   18 Января 2020
Весь мир

Пакеты и пластиковую посуду запретили на двух египетских курортах

Пакеты и пластиковую посуду запретили на двух египетских курортах

Рестораны, магазины и рынки Шарм-эль-Шейха с нового года не могут продавать пластиковую упаковку и использовать медленно разлагаемые материалы в своем сервисе.

Единственная разрешенная форма использования пластика на курорте — пакеты для строительного мусора. Ранее такие меры уже были введены на курорте Дахаб, также пакеты были запрещены летом 2019 года и в Хургаде, но позже вновь вернулись в использование. Кроме того, неэкологичный материал запрещен к использованию и на израильских пляжах.

Пакеты и пластиковую посуду запретили на двух египетских курортах

В марте прошлого года сообщалось о резолюции Европарламента, запрещающей продажу пластиковой посуды к 2021 году. К следующему году европейские производители будут обязаны убрать одноразовые пластиковые изделия с прилавков.

Напомним, в декабре о необходимости сокращать производство пластиковой посуды в России говорил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека. Российский лидер отметил, что подобные меры должны приниматься аккуратно, чтобы не причинить вред отечественной промышленности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#египет #новости #общество #весь мир #экология #пластик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...