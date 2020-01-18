Пакеты и пластиковую посуду запретили на двух египетских курортах

Рестораны, магазины и рынки Шарм-эль-Шейха с нового года не могут продавать пластиковую упаковку и использовать медленно разлагаемые материалы в своем сервисе.

Единственная разрешенная форма использования пластика на курорте — пакеты для строительного мусора. Ранее такие меры уже были введены на курорте Дахаб, также пакеты были запрещены летом 2019 года и в Хургаде, но позже вновь вернулись в использование. Кроме того, неэкологичный материал запрещен к использованию и на израильских пляжах.

В марте прошлого года сообщалось о резолюции Европарламента, запрещающей продажу пластиковой посуды к 2021 году. К следующему году европейские производители будут обязаны убрать одноразовые пластиковые изделия с прилавков.

Напомним, в декабре о необходимости сокращать производство пластиковой посуды в России говорил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека. Российский лидер отметил, что подобные меры должны приниматься аккуратно, чтобы не причинить вред отечественной промышленности.