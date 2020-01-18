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17:49   18 Января 2020
Весь мир

Непогода стала причиной переноса испытаний системы спасения экипажа в SpaceX

Непогода стала причиной переноса испытаний системы спасения экипажа в SpaceX

Плохая погода стала причиной переноса испытаний работы системы спасения экипажа космического корабля «Crew Dragon» компании SpaceX. Испытания должны были пройти на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Попытка испытания аварийного спасения во время запуска «Crew Dragon» отменяется сегодня из-за ветров и шторма на море в районе подбора корабля. Теперь мы намечаем пуск в воскресенье, 19 января, шестичасовое «окно» для испытаний откроется в 08:00 утра», — говорится в сообщении компании.

В соответствии с планом испытаний, система спасения экипажа должна сработать спустя 1 минуту 24 секунды после ракеты-носителя Falcon 9. В момент, когда капсула корабля будет отстрелена в сторону от носителя, внутри произойдет запланированная четырехкратная перегрузка. В креслах пилотов в это время будут находится два манекена. Спустя 10 минут после начала испытаний корабль на парашютах должен опуститься на воду примерно в 30 километрах от побережья Флориды.

Космический корабль «Crew Dragon» — это модификация корабля «Dragon», который уже занимается доставкой грузов на Международную космическую станцию (МКС). После того, как NASA одобрит корабль для космических полетов, астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен совершат на «Crew Dragon» первый пилотируемый полет на МКС.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #система #испытания #экипаж #спасение #spacex

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