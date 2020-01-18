Перенджиев заявил, что время для оценки преступлений Сарраджа настанет после воцарения мира

Главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа на международных переговорах нужно призвать к действиям в интересах ливийской нации. Свое мнение военный аналитик Александр Перенджиев рассказал «ПолитРоссии».

19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию ливийского конфликта, в которой примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также противоборствующие стороны конфликта – глава ПНС Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Известно, что Саррадж и другие представители «правительства» тесно связаны с террористическими группировками. Однако Перенжиев напомнил, что Саррадж – ключевая фигура в этом конфликте, поэтому чтобы привести Ливию к миру необходимо наладить с ним диалог.

«Мы понимаем, что Саррадж – человек сложный, фактически уголовник, но, несмотря на это, помимо правовой оценки, нужно учитывать политический фактор, который сейчас в приоритете. Нужно использовать Сарраджа в переговорном процессе как политическую фигуру, чтобы урегулировать ситуацию в Ливии и восстановить мир», – объяснил военный аналитик.

Кроме того, Перенджиев считает международные переговоры хорошей возможностью заставить главу ПНС начать действовать в интересах государства, в интересах единой ливийской нации, а не в своих корыстных целях.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе.