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18:43   18 Января 2020
Весь мир

Перенджиев заявил, что время для оценки преступлений Сарраджа настанет после воцарения мира

Перенджиев заявил, что время для оценки преступлений Сарраджа настанет после воцарения мира

Главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа на международных переговорах нужно призвать к действиям в интересах ливийской нации. Свое мнение военный аналитик Александр Перенджиев рассказал «ПолитРоссии».

19 января в Берлине пройдет конференция по урегулированию ливийского конфликта, в которой примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также противоборствующие стороны конфликта – глава ПНС Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Известно, что Саррадж и другие представители «правительства» тесно связаны с террористическими группировками. Однако Перенжиев напомнил, что Саррадж – ключевая фигура в этом конфликте, поэтому чтобы привести Ливию к миру необходимо наладить с ним диалог.

«Мы понимаем, что Саррадж – человек сложный, фактически уголовник, но, несмотря на это, помимо правовой оценки, нужно учитывать политический фактор, который сейчас в приоритете. Нужно использовать Сарраджа в переговорном процессе как политическую фигуру, чтобы урегулировать ситуацию в Ливии и восстановить мир», – объяснил военный аналитик.

Кроме того, Перенджиев считает международные переговоры хорошей возможностью заставить главу ПНС начать действовать в интересах государства, в интересах единой ливийской нации, а не в своих корыстных целях.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #перенджиев #саррадж #пнс ливии

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