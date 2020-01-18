Меркель поздравила Мишустина с должностью председателя правительства России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправила Михаилу Мишустину телеграмму, в которой поздравила со вступлением в должность российского премьера. Об этом сообщает кабмин Германии.

«Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации. Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений», — пишет Меркель в телеграмме.

Политик пожелала Мишустину удачи и заявила, что Германия заинтересована в продолжении сотрудничества с Россией.