Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал прогноз директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о Великой депрессии в современном мире. Об этом в субботу, 18 января, сообщает RT.

Эксперт отметил, что ничего сенсационного в заявлении Георгиевой нет, ведь она говорила об этом и в прошлом году, напомнил собеседник RT.

Масленников также заявил, что всегда следует обращать внимание на риски, потому что можно доиграться до «быстрого соскальзывания» современного экономического мира.

«Что касается сравнения с Великой депрессией, это больше метафора, говорящая о том, что тогда было допущено очень много ошибок. Но такие предупреждения очень важны и актуальны», — заключил он.

Ранее Георгиева заявила, что современный мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись Соединенные Штаты в XX веке.