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17:54   18 Января 2020
Россия

Экономист Масленников призвал прислушаться к заявлению МВФ о новой Великой депрессии

Экономист Масленников призвал прислушаться к заявлению МВФ о новой Великой депрессии

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал прогноз директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о Великой депрессии в современном мире. Об этом в субботу, 18 января, сообщает RT.

Эксперт отметил, что ничего сенсационного в заявлении Георгиевой нет, ведь она говорила об этом и в прошлом году, напомнил собеседник RT.

Масленников также заявил, что всегда следует обращать внимание на риски, потому что можно доиграться до «быстрого соскальзывания» современного экономического мира.

«Что касается сравнения с Великой депрессией, это больше метафора, говорящая о том, что тогда было допущено очень много ошибок. Но такие предупреждения очень важны и актуальны», — заключил он.

Ранее Георгиева заявила, что современный мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись Соединенные Штаты в XX веке. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #общество

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