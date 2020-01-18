Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить тарифы на транзит газа для своих граждан

Если бы Киев не подписал с Москвой новый договор на транзит газа, а украинская ГТС не отделилась бы от «Нафтогаза», то стоимость транзита газа для украинских потребителей могла бы вырасти в четыре раза.

«Если бы мы не провели анбандлинг (разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа – ред.) и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли бы вырасти в четыре раза. Наличие же нового контракта позволило даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», — написал глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон у себя в Facebook.

При этом Макогон напомнил, что Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в гор из-за строительства Россией "Турецкого потока". Молдавия, в свою очередь, вообще потеряла все свои доходы от транзита российского газа. До строительства "Турецкого потока" РФ поставляла газ в Румынию через Кишинев.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит российского газа. «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению суда, также стороны отказались от взаимных претензий. Кроме того, для продолжения транзита «Газпром» заключил с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» теперь выступает компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.