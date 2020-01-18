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17:20   18 Января 2020
Ближнее зарубежье

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Список самых высокооплачиваемых чиновников Украины за 2019 год возглавил глава МВД Арсен Аваков. Его средняя зарплата превышает 100 тысяч гривен (4,15 тысячи долларов), сообщает пресс-служба правительства Украины.

«Средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,4 тысяч гривен (около 2,5 тысяч долларов)», — говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге украинских чиновников с самой большой зарплатой оказался министр развития общин и территорий Алена Бабак, а третье место занял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Самую низкую зарплату среди правительства Украины получает министр кабинета министров Дмитрий Дубилет - 32,4 тысячи гривен (1,34 тысяч долларов).

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Автор: Роман Самойлов
#украина #правительство #доходы #зарплаты

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