Аваков стал самым высокооплачиваемым чиновником Украины в 2019 году

Список самых высокооплачиваемых чиновников Украины за 2019 год возглавил глава МВД Арсен Аваков. Его средняя зарплата превышает 100 тысяч гривен (4,15 тысячи долларов), сообщает пресс-служба правительства Украины.

«Средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составила 60,4 тысяч гривен (около 2,5 тысяч долларов)», — говорится в сообщении.

На втором месте в рейтинге украинских чиновников с самой большой зарплатой оказался министр развития общин и территорий Алена Бабак, а третье место занял министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Самую низкую зарплату среди правительства Украины получает министр кабинета министров Дмитрий Дубилет - 32,4 тысячи гривен (1,34 тысяч долларов).