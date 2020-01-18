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17:17   18 Января 2020
Весь мир

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Черные ящики со сбитого в Иране «Боинга» отправят на Украину

Власти Ирана передадут Украине бортовые самописцы сбитого под Тегераном лайнера «Боинг-737». Об этом в субботу, 18 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на иранское агентство Tasnim.

По словам главы отдела расследований происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, решение передать Киеву бортовые самописцы сбитого лайнера для расшифровки было принято после нескольких встреч, проведенных с украинскими представителями.

8 января иранская ракета по ошибке сбила украинский самолет в небе над Тегераном. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Власти Ирана принесли извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Они объяснили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы противовоздушной обороны страны были приведены в режим полной боевой готовности.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #украина #иран #политика #общество #весь мир

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