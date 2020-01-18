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 Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке
17:13   18 Января 2020
Весь мир

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы в Ираке

Более ста американских солдат погибли от ракетного обстрела Ираном военной базы «Айн аль-Асад» в Ираке, сообщает Citizen Truth.

«По словам высокопоставленных военных чиновников, американские войска до ракетного нападения Ирана были вынуждены доставить свое оборудование со всего Ирака на базу «Айн аль-Асад» в провинции Аль-Анбар, чтобы обезопасить его», – приводит Citizen Truth слова аналитика и политического эксперта Кэтрин Шакдам.

Издание отмечает, что вскоре опубликует больше видео и документации о базе «Айн аль-Асад».

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетные удароы по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство Соединенными Штатами командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР, которое произошло 3 января. Американская сторона отрицала человеческие жертвы и настаивала, что «нанесен только материальный ущерб». 17 января командование США призналось, что от удара пострадали 11 американцев.

Ранее журналисты ФАН выяснили, что США срывают настоящее количество пострадавших от обстрела.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #ирак

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