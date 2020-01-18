Путин заявил, что руководители не должны править страной пожизненно

Президент России Владимир Путин заявил, что многие люди хотят стабильности, но руководители не должны стоять у власти пожизненно, как это было в 1980-х годах. Об этом зашла речь на встрече главы государства с ветеранами и представителями патриотических общественных объединений в Петербурге, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Многие хотят стабильности. Я вас понимаю. Но не стоит возвращаться в 1980-е, когда руководители правили пожизненно и не создавали условий для дальнейшего развития», — отметил глава государства.

Путин также поблагодарил россиян за доверие.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщал, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина повысился после Послания Федеральному собранию. 67 процентов одобряют работу Путина на посту президента России.