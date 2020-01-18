Президент России Владимир Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми. Об этом стало известно в субботу, 18 января.

Глава государства сильно удивился, что в России появились люди, выступающие против финансовой помощи семьям с детьми.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что пускай люди продолжают так высказываться. «Дурь каждого видна будет», резюмировал он.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Кроме этого, он заявил о планах обеспечить школьников начальных классов бесплатным горячим питанием и увеличить материальную поддержку для семей с детьми от трех до семи лет.