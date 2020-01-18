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17:05   18 Января 2020
Россия

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин заявил о желании открыть в Петербурге центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы «заткнуть рот» переиначивающим историю.

«Центр памяти мы только что обсудили. Действительно, такая организация должна быть в Петербурге. Ведь роль Ленинграда в победе очень велика», — заявил российский президент в ходе выступления в Музее блокады Ленинграда.

Ранее президент рассказал о подвиге жителей блокадного Ленинграда, а в начале дня возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень», посвященному героям обороны города от немецко-фашистских захватчиков и к мемориалу на Пискаревском кладбище.

Путин пообещал открыть центр памяти, посвященный Великой отечественной войне

18 января 1943 года в результате операции "Искра" на Невском пятачке была прорвана блокада Ленинграда. Через год - 27 января 1944 года - блокада города, длившаяся 872 дня, была снята.

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Автор: Тимофей Булочкин
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