Хафтар отправил Путину письмо с благодарностью за организацию московских переговоров

Лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отправил президенту России Владимиру Путину письмо с благодарностью за организацию переговоров в Москве.

В своем послании Хафтар не только высоко оценил прошедшую встречу, но и выразил уверенность в том, что Россия сможет установить мир в Ливии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что письмо от ливийского лидера – это свидетельство того, что Россия имеет одну из главных ролей в процессе урегулирования ливийского конфликта. Он добавил, что на помощь РФ рассчитывает и другой участник конфликта.

«Обе противоборствующие в Ливии стороны с надеждой смотрят на Россию», – заявил Швыткин в интервью порталу «iReactor».

Следующий этап по разрешению конфликта в Ливии наступит 19 января на международной конференции в Берлине. Депутат Госдумы отметил, что предстоящие переговоры несут только формальный характер, так как все основные пути установления мира стороны обговорили еще в Москве.