Почетное российское консульство откроют на севере Таиланда

Российское почетное консульство планируют открыть на севере Таиланда. Об этом заявил посол РФ в стране Евгений Томихин.

«Были бы рады открытию почетного консульства в этой части страны, поскольку все больше наших граждан и туристов посещают ее. Надеемся, что это пойдет на пользу», — подчеркнул Томихин.

Посол РФ выступил с заявлением на третьей страновой конференции организаций российских соотечественников в Таиланде. Мероприятие проходит на Пхукете в гостинице «Ramada Plaza».

Томихин отметил, что за прошлый год почти полтора миллиона россиян посетили Таиланд. Почти такой же результат был в 2018 году.

В страну уже прибыли генеральный консул и первый сотрудник. Посол РФ сообщил о начале практической работы по открытию генерального консульства в Пхукете. В его ведении будут находиться некоторые южные провинции королевства.