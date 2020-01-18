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16:43   18 Января 2020
Весь мир

Почетное российское консульство откроют на севере Таиланда

Почетное российское консульство откроют на севере Таиланда

Российское почетное консульство планируют открыть на севере Таиланда. Об этом заявил посол РФ в стране Евгений Томихин.

«Были бы рады открытию почетного консульства в этой части страны, поскольку все больше наших граждан и туристов посещают ее. Надеемся, что это пойдет на пользу», — подчеркнул Томихин.

Посол РФ выступил с заявлением на третьей страновой конференции организаций российских соотечественников в Таиланде. Мероприятие проходит на Пхукете в гостинице «Ramada Plaza».

Томихин отметил, что за прошлый год почти полтора миллиона россиян посетили Таиланд. Почти такой же результат был в 2018 году.

В страну уже прибыли генеральный консул и первый сотрудник. Посол РФ сообщил о начале практической работы по открытию генерального консульства в Пхукете. В его ведении будут находиться некоторые южные провинции королевства.

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Автор: Роман Самойлов
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