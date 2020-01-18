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16:49   18 Января 2020
Россия

Машиниста из Читы придавило насмерть тепловозом

Машиниста из Читы придавило насмерть тепловозом

Машинист одного из цехов ТЭЦ-2 в Чите оказался придавленным тепловозом. Об этом в субботу, 18 января, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, 52-летний машинист тепловоза пострадал, когда на него наехал тепловоз из-за нарушений правил техники безопасности.

«Следователи изымут и изучат документацию, записи камер видеонаблюдения. Будет опрошено руководство ТЭЦ-2, работники предприятия», — говорится в сообщении.

Полиция узнала о найденном теле 17 января около 21:00 по местному времени. Отмечается, что следователи пока не нашли признаков криминала. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #чита #несчастный случай #тепловоз

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