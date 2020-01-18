Американский журналист заявил, что послание Путина «будет долго звучать в сердцах и умах»

Американский журналист Артур Эванс положительно оценил послание президента РФ Владимира Путина. Журналист отметил, что Путин много говорил о рождаемости, о проблемах и достижениях РФ и почти не говорил о внешней политике.

«В целом, это обращение Владимира Путина будет долго звучать в сердцах и умах россиян, и не только россиян, – оно найдет отклик далеко за пределами. Изменения и преобразования в России и мире, а также то, как их понимает лидер одной из самых могущественных ядерных держав в мире, являются важным знанием, которое может дать ценную информацию о том, что нас ожидает в ближайшем будущем», – приводятся слова Эванса в издании Fort Russ News.

15 января Путин по традиции обратился с посланием с ежегодным посланием Совету Федерации. Среди прочего, Путин предложил внести поправки в Конституцию. После этого бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Медведев стал заместителем председателя Совета Безопасности РФ. Новым премьером стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.