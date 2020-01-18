Президент Египта осудил иностранное вмешательство в ливийский конфликт

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси станет участником международной конференции по урегулированию ливийского кризиса в Берлине.

Египетский лидер уже вылетел в Германию, сообщает информагентство МЕНА. Участие Ас-Сиси в будущей встрече по кризису в Ливии до последнего момента не было подтверждено.

Накануне президент Египта провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. По информации портала МЕНА, стороны пришли к общему выводу, относительно пути решения ливийского кризиса. По мнению глав государств, в первую очередь, он должен подразумевать отказ от незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии. Также было отмечено, что процесс урегулирования должен учитывать политические, экономические и военные аспекты. Помимо этого, египетский лидер призвал уделить внимание вопросам безопасности.

Саммит по вопросам ливийского кризиса пройдет в Берлине 19 января. Участие в нем примут лидер ЛНА Халифа Хафтар и главарь боевиков ПНС Файез Саррадж. На конференцию также приглашены лидеры стран Евросоюза, главы государств Африки и Ближнего Востока.