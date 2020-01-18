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16:25   18 Января 2020
Весь мир

Сирийские боевики прикрываются мирными жителями, как живым щитом

Сирийские боевики прикрываются мирными жителями, как живым щитом

Джихадисты в Сирии используют мирных жителей в качестве «живых щитов». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В провинции Идлиб продолжаются бои против радикалов. ВВС Сирии возобновили работу и сбросили бомбы на опорные пункты боевиков в районе города Маарет-ан-Нуман. После ожесточенных боев у поселка Абу-Джариф террористы прекратили огонь для передислокации.

Информационное агентство SANA сообщает, что радикалы продолжают обстреливать дороги к гуманитарным «коридорам». Обстрелы продолжаются у поселений Аль-Хадра, Абу-Духур и Хубейт. Мирные жители не могут из-за этого покинуть зону боевых действий. По сути, джихадисты удерживают мирное население, используя его в качестве «живого щита».

Свою работу в регионе продолжает российская авиация. Утром, 18 января, истребители нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселков Аль-Мансур и Айнджар.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сирия #боевики #обстрелы #гуманитарная помощь #ввс сирии

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