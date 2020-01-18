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16:30   18 Января 2020
Россия

Путин поручил выплатить ветеранам войны по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Путин поручил выплатить ветеранам войны по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин пообещал всем ветеранам и всем приравненным категориям единовременную выплату в 75 тысяч рублей к 75-ой годовщине со Дня Победы. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

«Мы всегда поддерживали материально наших ветеранов и участников войны, приравненных к ним лиц и тружеников тыла. Обычно это была единовременная помощь в размере десяти тысяч рублей для ветеранов и пят тысяч рублей для труженикам тыла. <…> Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль: у нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой – 75 тысяч рублей выделим ветеранам ВОВ и всем приравненным к ним категориям, и по 50 тысяч труженикам тыла», – заявил Путин на встрече с ветеранами.

18 января, в день прорыва блокады Ленинграда Путин посетил музей обороны и блокады Ленинграда. В ходе мероприятия четыре ветерана войны – Валентина Андронова, Екатерина Тутурова, Анатолий Климов и Борис Феофанов –получили от президента юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #вов #ветераны #75-летие победы

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