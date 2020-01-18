Президент России Владимир Путин пообещал всем ветеранам и всем приравненным категориям единовременную выплату в 75 тысяч рублей к 75-ой годовщине со Дня Победы. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

«Мы всегда поддерживали материально наших ветеранов и участников войны, приравненных к ним лиц и тружеников тыла. Обычно это была единовременная помощь в размере десяти тысяч рублей для ветеранов и пят тысяч рублей для труженикам тыла. <…> Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль: у нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой – 75 тысяч рублей выделим ветеранам ВОВ и всем приравненным к ним категориям, и по 50 тысяч труженикам тыла», – заявил Путин на встрече с ветеранами.

18 января, в день прорыва блокады Ленинграда Путин посетил музей обороны и блокады Ленинграда. В ходе мероприятия четыре ветерана войны – Валентина Андронова, Екатерина Тутурова, Анатолий Климов и Борис Феофанов –получили от президента юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».