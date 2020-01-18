Путин рассказал о 144 тысячах литров крови, пожертвованных на фронт в блокаду

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ветераны по-прежнему активно участвуют в общественной жизни страны и поздравил петербуржцев с 77-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

«Представители поколения победителей и сегодня остаются в строю <…>, участвуют в общественной жизни и помогают сохранить то, что лежит в основе нашего самосознания. Поздравляю с днем прорыва блокады Ленинграда и хочу вам пожелать всего самого доброго», — сообщил Путин во время выступления в Музее блокады Ленинграда.

Российский глава также отметил, что несмотря на норму выдачи в блокадном Ленинграде 125 граммов хлеба для детей и служащих, жители города смогли сдать на фронт 144 тысяч литров крови для помощи раненым. «Это 150 вагонов», — отметил президент.

Напомним, сегодня Путин возложил цветы к военному мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке. В том же месте во время обороны Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков погиб его отец. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня и была прорвана советскими войсками 27 января 1944 года.