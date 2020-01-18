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16:26   18 Января 2020
Россия

Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке, живущей без льгот и лекарств

Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке, живущей без льгот и лекарств

Российский лидер Владимир Путин пообещал помочь 94-летней жительнице Петербурга, которая живет без льгот и лекарств. Об этом в субботу, 18 января, сообщил «Пятый канал».

По информации СМИ, президент России возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда. 

«В какой-то момент к Путину подошла Надежда Панченко и рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Петербурга, которая живет без льгот и без лекарств», — сообщается в эфире телеканала.

Президент пообещал помочь, передает телеканал. Он также поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником.

Ранее сообщалось, что глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге. Президента сопровождал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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