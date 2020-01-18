Беглов почтил память погибших во время блокады Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Глава города почтил память погибших вслед за президентом России Владимиром Путиным.

В Петербурге 18 января отмечают 77-летие со Дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда. Память солдат, которые отдали свои жизни за спасение Северной столицы, почтил президент Владимир Путин и губернатор Александр Беглов. Они возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

Беглов также пообщался с горожанами, пришедшими на церемонию памяти. В честь 77-летия снятия блокады в Санкт-Петербурге запланирован ряд мероприятий.

Сухопутная связь между Ленинградом и страной была восстановлена 18 января 1943 года войсками Волховского и Ленинградского фронтов. Операция получила название «Искра» и буквально «зажгла» огонь надежды в сердцах жителей осажденного города. После успешного прорыва блокады солдаты наладили автомобильное и железнодорожное снабжение.