Самой популярной иномаркой 2019 года в России стала KIA Rio

Автомобили корейской марки KIA Rio возглавили рейтинг самых популярных иномарок в России за прошедший год по итогам аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным «Автостата», за 2019 год в России было продано 92,5 тысячи автомобилей этой марки, при этом по сравнению с 2018 годом продажи упали на 7,7%. Второе место в рейтинге занял Hyundai Creta — таких автомобилей было продано 71,5 тысяч. 58,7 тысяч машин Hyundai Solaris россияне купили в 2019 году: эта марка оказалась на третьем месте в рейтинге. НА четвертом месте автомобиль Volkswagen Polo (56,1 тысячи), а на пятом Renault Duster (39 тысяч).

В конце декабря правительство РФ заявило о создании госреестра транспортных средств, который перешел под руководство Министерства внутренних дел 1 января 2020 года. Также кабинет министров принял новые правила государственной регистрации автомобилей: с нового года это можно делать через автосалоны.