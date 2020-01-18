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15:37   18 Января 2020
Россия

Литовкин заявил, что Россия смогла посадить за стол переговоров двух непримиримых противников

Литовкин заявил, что Россия смогла посадить за стол переговоров двух непримиримых противников

Москва стала истинным миротворцем, в силах которого посадить за стол переговоров двух непримиримых противников. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил лидера за инициативу мирного урегулирования конфликта в Ливии. По словам Хафтара, если Москва вновь будет проводить переговоры по этому вопросу, он с радостью примет приглашение России.

Россия смогла организовать мирный диалог там, где это, казалось, попросту невозможно. Такое мнение высказал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Россия себя проявила как ключевой миротворец, который сейчас действует в Африке. И Кремль, безусловно, будет продолжать выступать в роли миротворца, организующего переговоры», — отметил Литовкин.

В этом вопросе, утверждает эксперт, нельзя забывать про роль Анкары. Предложения, с которыми работали Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в ходе переговоров в Москве, подготовлены совместно с Турцией. Это дипломатическая инициатива двух стран.

Литовкин заявил, что Россия смогла посадить за стол переговоров двух непримиримых противников

Напомним, что по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Берлине 19 января состоится международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. В ней примут участие представители России, Турции, США, Египта, ООН и ЕС. Хафтар и Саррадж также подтвердили свое участие в мероприятии.

Литовкин заявил, что прогнозировать какой-либо конкретный исход переговоров в Берлине трудно.

«В ливийском конфликте много игроков: это и ОАЭ, и египтяне, и алжирцы, итальянцы, французы. Россия точно миротворец, но мы также будем внимательно следить за берлинской встречей 19 января. Интересно, до чего там стороны договорятся», — заключил эксперт.

Ранее в Москве прошли переговоры по вопросам конфликта в Ливии. Во встрече приняли участие фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж. Следующий этап переговоров состоится в Берлине, 19 января.

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Автор: Роман Самойлов
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