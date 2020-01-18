Литовкин заявил, что Россия смогла посадить за стол переговоров двух непримиримых противников

Москва стала истинным миротворцем, в силах которого посадить за стол переговоров двух непримиримых противников. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил лидера за инициативу мирного урегулирования конфликта в Ливии. По словам Хафтара, если Москва вновь будет проводить переговоры по этому вопросу, он с радостью примет приглашение России.

Россия смогла организовать мирный диалог там, где это, казалось, попросту невозможно. Такое мнение высказал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Россия себя проявила как ключевой миротворец, который сейчас действует в Африке. И Кремль, безусловно, будет продолжать выступать в роли миротворца, организующего переговоры», — отметил Литовкин.

В этом вопросе, утверждает эксперт, нельзя забывать про роль Анкары. Предложения, с которыми работали Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в ходе переговоров в Москве, подготовлены совместно с Турцией. Это дипломатическая инициатива двух стран.

Напомним, что по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Берлине 19 января состоится международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. В ней примут участие представители России, Турции, США, Египта, ООН и ЕС. Хафтар и Саррадж также подтвердили свое участие в мероприятии.

Литовкин заявил, что прогнозировать какой-либо конкретный исход переговоров в Берлине трудно.

«В ливийском конфликте много игроков: это и ОАЭ, и египтяне, и алжирцы, итальянцы, французы. Россия точно миротворец, но мы также будем внимательно следить за берлинской встречей 19 января. Интересно, до чего там стороны договорятся», — заключил эксперт.

Ранее в Москве прошли переговоры по вопросам конфликта в Ливии. Во встрече приняли участие фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж. Следующий этап переговоров состоится в Берлине, 19 января.