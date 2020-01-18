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16:03   18 Января 2020
Россия

Самонкин считает, что письмо Хафтара Путину возвысило Россию над США и ФРГ

Самонкин считает, что письмо Хафтара Путину возвысило Россию над США и ФРГ

Благодарственное письмо, которое командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар передал президенту России Владимиру Путину, говорит о становлении России неким новым центром деятельности РФ на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин в беседе с Nation News в субботу, 18 января. 

По словам Самонкина, благодарственное письмо от Халифы Хафтара, переданное Путину, в котором фельдмаршал выразил поддержку позиции России по Ливии, говорит о том, что Москва после успешного разрешения кризиса в Сирии стала неким новым центром деятельности на Ближнем Востоке.

По мнению политолога, в своем письме ливийский лидер сделал тонкий намек, что решение конфликта в Ливии зависит от Москвы, а не Берлина или Вашингтона, то есть от России ждут максимального участия в посредничестве. 

«Думаю, очень интересно будет наблюдать за переговорами в Москве с участием ливийских делегаций, которые с 2011 по 2020 год вообще не приезжали в Россию. Второй раунд ливийских переговоров в Москве будет значимым событием 2020 года», — заключил эксперт.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта прекратить режим огня в Ливии с полуночи 12 января. Также по инициативе российского лидера 13 января в Москве прошли переговоры, где собрались все стороны, заинтересованные в решении ливийского конфликта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #ливия #общество

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