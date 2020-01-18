Анохин считает, что Турция хочет сорвать межливийский мирный процесс

Глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж на конференции в Берлине будет представлять не интересы граждан Ливии, а интересы террористов и Турции. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

На 19 января в Берлине запланирована международная конференция по разрешению кризиса в Ливии. Неделю назад - 13 января - этот вопрос обсуждался на переговорах в Москве, где впервые удалось собрать за одним столом переговоров все стороны конфликта в стране. Ливия уже девять лет находится в состоянии раздробленности после того, как в 2011 году Запад поддержал военную интервенцию, в результате которой был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Потерявшая государственность страна сейчас - привлекательное место для террористов и бандитов, которое может стать новым очагом опасности для всего мира, если не предпринять мер.

Северо-запад страны находится под контролем искусственно созданного в 2016 году Правительства национального согласия (ПНС), чьи полномочия, кстати, истекли еще в 2018 году. Его глава — Файез Саррадж включил в «кабинет министров» выходцев из террористических организаций «Братья-мусульмане», «Рассвет Ливии», «Аль-Каида» (все — запрещены в РФ). Прикрываясь должностями, они по факту продолжают свою преступную деятельность, участвуя в похищениях людей, пытках, убийствах.

«После того как его (Сарраджа — прим.ред) начали поддерживать террористические организации и по факту в Ливии появились порядка двух тысяч наемников, назовем это так, его авторитет среди населения и поддержка среди военных резко упала, — комментирует Владимир Анохин. — Население которое откровенно устало от этого бардака в стране. Тем более все прекрасно помнят, как они жили у Каддафи».

В восточной части Ливии порядок наводит избранная демократическим путем Палата представителей под руководством Агилы Салеха Иссы. Она же утвердила Временное правительство и маршала Халифу Хафтара во главе Ливийской национальной армии (ЛНА). Хафтар участвовал в переговорах в Москве и приглашен в Берлин. На днях Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарил за миротворческие усилия и выразил готовность продолжить переговоры на московской площадке.

Владимир Анохин отметил, что вряд ли стоит рассчитывать на конкретный результат после конференции в Берлине.

«Берлинская встреча будет иметь меньше значения (после переговоров в Москве — прим.ред.) и будет иметь промежуточный характер, потому что примирение в Ливии после стольких лет войны — это очень тяжёлый процесс. Это арабский мир, где обиды помнят десятилетиями. Но тем не менее процесс всё-таки пошёл», — отметил эксперт.

По его словам, внешне стороны заявляют о стремлении к миру. Но при этом Турция направляет боевиков из числа ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) на поддержку ПНС, с которым заключила соглашение.