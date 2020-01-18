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16:31   18 Января 2020
Весь мир

Анохин считает, что Турция хочет сорвать межливийский мирный процесс

Анохин считает, что Турция хочет сорвать межливийский мирный процесс

Глава так называемого ПНС Ливии Файез Саррадж на конференции в Берлине будет представлять не интересы граждан Ливии, а интересы террористов и Турции. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

На 19 января в Берлине запланирована международная конференция по разрешению кризиса в Ливии. Неделю назад - 13 января -  этот вопрос обсуждался на переговорах в Москве, где впервые удалось собрать за одним столом переговоров все стороны конфликта в стране. Ливия уже девять лет находится в состоянии раздробленности после того, как в 2011 году Запад поддержал военную интервенцию, в результате которой был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Потерявшая государственность страна сейчас - привлекательное место для террористов и бандитов, которое может стать новым очагом опасности для всего мира, если не предпринять мер. 

Северо-запад страны находится под контролем искусственно созданного в 2016 году Правительства национального согласия (ПНС), чьи полномочия, кстати, истекли еще в 2018 году. Его глава — Файез Саррадж включил в «кабинет министров» выходцев из террористических организаций «Братья-мусульмане», «Рассвет Ливии», «Аль-Каида» (все — запрещены в РФ). Прикрываясь должностями,  они по факту продолжают свою преступную деятельность, участвуя в похищениях людей, пытках, убийствах. 

«После того как его (Сарраджа — прим.ред) начали поддерживать террористические организации и по факту в Ливии появились порядка двух тысяч наемников, назовем это так, его авторитет среди населения и поддержка среди военных резко упала, — комментирует Владимир Анохин. — Население которое откровенно устало от этого бардака в стране. Тем более все прекрасно помнят, как они жили у Каддафи».

В восточной части Ливии порядок наводит избранная демократическим путем Палата представителей под руководством Агилы Салеха Иссы. Она же утвердила Временное правительство и маршала Халифу Хафтара во главе Ливийской национальной армии (ЛНА). Хафтар участвовал в переговорах в Москве и приглашен в Берлин. На днях Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарил за миротворческие усилия и выразил готовность продолжить переговоры на московской площадке. 

Анохин считает, что Турция хочет сорвать межливийский мирный процесс

Владимир Анохин отметил, что вряд ли стоит рассчитывать на конкретный результат после конференции в Берлине.

«Берлинская встреча будет иметь меньше значения (после переговоров в Москве — прим.ред.) и будет иметь промежуточный характер, потому что примирение в Ливии после стольких лет войны — это очень тяжёлый процесс. Это арабский мир, где обиды помнят десятилетиями. Но тем не менее процесс всё-таки пошёл», — отметил эксперт.

По его словам, внешне стороны заявляют о стремлении к миру. Но при этом Турция направляет боевиков из числа ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация)  на поддержку ПНС, с которым заключила соглашение.

«Турция не хочет усиления какой-либо североафриканской страны. Эрдоган ведёт очень сложную, я бы сказал, мало порядочную политику. Поэтому я думаю, что переговоры в Берлине не будут иметь ощутимый эффект, если просто не сорвутся. Подводные течения будут регулировать этот процесс. Негативными процессами руководит всё-таки Турция В какой степени другие западные страны в этом участвуют, я не знаю. Пока это не просматривается. Но то, что Турция хочет сорвать этот процесс, это однозначно. В противном случае никто бы никогда из своих лагерей игиловцев не направлял в Ливию», — заключил Анохин.

 

 

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Автор: Мария Владимирова
#турция #эрдоган #политика #ливия #весь мир

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