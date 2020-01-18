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15:41   18 Января 2020
Россия

Путин на Пискаревском кладбище почтил память солат, погибших во время блокады Ленинграда

Путин на Пискаревском кладбище почтил память солат, погибших во время блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, Путин поправил цветы на венке ленты в цветах российского флага.

Путин также возложил цветы к братской могиле, в которой покоится брат Путина Виктор, умерший маленьким ребенком в блокадном Ленинграде в 1942 году.

В траурной процессии президента сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и несколько ветеранов обороны блокадного Петербурга.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Twitter видео, на котором Путин несколько минут общался с собравшимися у монумента петербуржцами.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. В наши дни установлено лишь около 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #петербург #пискаревское кладбище #блокада ленинграда

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