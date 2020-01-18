Путин на Пискаревском кладбище почтил память солат, погибших во время блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, Путин поправил цветы на венке ленты в цветах российского флага.

Путин также возложил цветы к братской могиле, в которой покоится брат Путина Виктор, умерший маленьким ребенком в блокадном Ленинграде в 1942 году.

В траурной процессии президента сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и несколько ветеранов обороны блокадного Петербурга.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в своем Twitter видео, на котором Путин несколько минут общался с собравшимися у монумента петербуржцами.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. В наши дни установлено лишь около 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году.