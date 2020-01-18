«Зумеры» в США больше не хотят работать в Google и Facebook

The New York Times опубликовали результаты исследования, согласно которому только 40% американцев старше 23 лет рассматривают гигантов IT-индустрии в качестве места работы. Снижение интереса у поколения Z к корпорациям объясняется чередой скандалов, тяжелыми условиями труда и внутренней цензурой. Также отторжение у молодых американцев вызывают выявленные факты сексуальных домогательств внутри этих компаний и отсутствием у IT-гигантов социальной ответственности.

Однако у «зумеров» из США достаточно альтернатив. Об этом заявил эксперт в сфере информационной безопасности, генеральный директор службы общей информационной безопасности Анатолий Голод.

«Сейчас много сервисов развивается в области Интернета и цифровой индустрии, многие находят работу хоть в крупных компаниях, хоть в развивающихся, хоть для широкой аудитории, хоть для определенной ниши», – утверждает эксперт.

Политика Google и Facebook в первую очередь затрагивает пользователей продуктов. Не раз сервисы этих компаний уличали в сливе данных аудитории рекламодателям, цензуре и пропаганде, а также неправомерных блокировках аккаунтов российских активистов, политиков и СМИ. Вдобавок корпорации отказываются хранить информацию о пользователях из РФ на российских серверах.

Ситуация усугубляется тем, что в последние годы Google стал фактически монополистом в области поисковых систем.

«С Google конкурировать невозможно, хотя бы потому что на обновление компьютерного парка компания тратит порядка 10 миллиардов долларов в год», – отметил в интервью изданию «Слово и Дело» аналитик компании «Финам» Леонид Делицын.

Он добавил, что в нынешних условиях само существование «Яндекса» – это чудо. Однако в России есть аналог не только зарубежной поисковой системы. Согласно подсчетам экспертов, активных российских пользователей «Вконтакте» на значительно больше, чем россиян, зарегистрированных в Facebook. А политолог Владимир Джаралла отмечает, что бороться с блокировками россиян должен помочь закон о суверенном интернете.