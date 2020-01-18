Мороз и метель ожидаются в Москве на следующей неделе

Облачная и ветреная погода ожидаются в середине следующей недели в Москве. Об этом в субботу, 18 января, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Днем 20 января температура воздуха может вырасти до плюс четырех градусов. Ночью столбики термометра не опустятся ниже минус пяти, подчеркнул синоптик.

«Ветер подует юго-западный со скоростью пять — десять метров в секунду», — добавил Тишковец.

Метеоролог также сообщил, что 21 января немного потеплеет. Температура воздуха ночью будет не ниже плюс двух, при этом ветер усилится до 12 метров в секунду. Среда будет пасмурной, ожидается легкий ночной мороз.

Метель в столицу придет в четверг. Специалист подчеркнул, что температура воздуха опустится до минус шести. Это будет самая холодная ночь. Днем станет потеплее — до минус четырех градусов. Такая погода сохранится до пятницы, 24 января.